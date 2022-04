Presidio 'a sorpresa' contro la serata sulla guerra in Ucraina. Un manifestante viene allontanato: "Si cerca di mistificare la realtà"

Doveva essere una tranquilla serata di attualità sul tema caldo della guerra fra Russia e Ucraina, ma il dibattito è stato "riscaldato" da un inaspettato presidio. Nella serata di giovedì, era infatti in programma un incontro organizzato dal PD presso la Sala D'Attorre di Ravenna, intitolato "Storie e prospettive di pace nell'attacco russo in Ucraina", con il giornalista Carmelo Domini nel ruolo di moderatore e con gli ospiti Alessandro Barattoni (segretario provinciale PD) e Andrea Baravelli (docente di storia contemporanea). L'evento è stato però accompagnato da un presidio organizzato da La Comune e dalla Rete Antifascista di Ravenna che hanno voluto denunciare "un clima orwelliano di controllo sociale, al fine di legittimare politiche guerrafondaie in contrasto con i valori costituzionali del nostro paese".

Secondo gli esponenti di La Comune e della Rete Antifascista, durante l'incontro d'attualità si sarebbe "tentato per l'ennesima volta di mistificare la realtà storica negando il ruolo di allargamento della Nato e trascurando colpevolmente il genocidio del Donbass". A quanto riferito dai movimenti organizzatori del presidio, uno dei manifestanti, sarebbe stato "allontanato brutalmente dalla sala mentre esponeva i nostri pensieri contro chi predica pace ma fomenta la guerra".