Si getta fuori dall'auto dopo la lite familiare: portata in ospedale

Rocambolesco episodio nella serata di mercoledì in via Trieste a Ravenna, tra la rotonda del Pala de Andrè e il ponte della Sarom. Le informazioni sono poche, ma pare che all'interno di un'auto di passaggio su via Trieste sia scoppiata una lite familiare tra due persone, uomo e donna. Durante il litigio, la donna avrebbe intimato all'uomo al volante di farla scendere dal veicolo. Per qualche motivo, alla fine, la donna ha deciso di scendere dall'auto ancora in movimento, riportando alcune lesioni.

L'uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, hanno trasportato la ferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato di Ravenna. L'episodio riporta alla mente la lite tre automobilisti avvenuta poco più di un mese fa proprio in via Trieste, sfociata in un arresto.

