Lite nella movida di Milano Marittima: si scaglia contro i Carabinieri e viene arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia, nella nottata di venerdì, hanno tratto in arresto un giovane cittadino albanese per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare il ragazzo, nel corso di un controllo scaturito a seguito di un litigio in atto nella zona della movida di Milano Marittima, ha cercato di sottrarsi all’identificazione scagliandosi contro i militari che sono intervenuti per spegnere la lite.

