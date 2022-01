Dopo la lite familiare ruba l'auto, fa un incidente con altre 4 macchine e scappa: nei guai un 35enne

Un furto, un filotto tra 5 auto e una fuga per le vie della città hanno messo in moto le forze dell'ordine di Ravenna mercoledì mattina. Tutto sembra essere partito da una lite familiare. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, un uomo di 35 anni di origine tunisina avrebbe avuto una lite con la sua fidanzata e con il padre della donna. Al culmine del diverbio, il 35enne avrebbe poi rubato le chiavi della Peugeot 207 di proprietà del padre della fidanzata e sarebbe scappato con l'auto.

Intorno alle 8, quindi, l'uomo avrebbe imboccato viale Randi e, per cause ancora da chiarire, sarebbe entrato in collisione con una Ford Kuga che proveniva da via Monte San Michele. L'incidente poi ha finito per coinvolgere altre tre vetture: una Volkswagen Golf, una Ford Fiesta e una Opel Corsa. In seguito allo scontro sono giunti sul posto i medici del 118 che, in particolare, hanno soccorso due persone e le hanno trasportate in ambulanza al vicino ospedale in condizioni non gravi. Sul luogo dell'incidente per i rilievi di legge anche gli agenti della Polizia locale di Ravenna.

In seguito alla collisione, tuttavia, il 35enne a bordo della Peugout si è dato alla fuga. Subito sono partite le ricerche da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, indagini che sono continuate per circa 40 minuti, quando l'uomo è poi stato individuato da una volante della Polizia. Il 35enne a quel punto avrebbe posto resistenza all'arresto, ma gli agenti sono riusciti comunque a caricarlo sulla volante e a portarlo in Questura. E emerso anche che, poco prima dell'incidente in viale Randi, l'uomo aveva provocato un altro sinistro non grave in viale Alberti, sempre fuggendo.