Litiga col coinquilino e lo accoltella, arrestato per tentato omicidio

Una banale lite condominiale si è trasformata in un tentato omicidio quando un tunisino 31enne ha accoltellato un connazionale 26enne. Come riporta il Corriere Romagna, l'aggressione si è consumata a Massa Lombarda nella notte tra martedì e mercoledì. A dare l'allarme un residente dello stabile di via Canalazzo che si è trovato davanti alla porta di casa il ferito sanguinante e ha chiesto l'intervento del 118. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri che poco lontano dal 26enne hanno trovato a terra un coltello da cucina. Mentre il ferito è stato trasportato all'ospedale di Lugo, dove è stato operato d'urgenza, gli inquirenti hanno iniziato la caccia all'accoltellatore. Seguendo le tracce di sangue sono arrivati a una struttura abbandonata dove bivaccavano alcuni stranieri. Tra questi un testimone oculare, che ha raccontato ai carabinieri la dinamica dell'aggressione, e il 31enne autore delle coltellate. Quest'ultimo è stato arrestato e, dopo l'interrogatorio di garanzia, il gip ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio.