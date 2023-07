Liverani (Lega): "Mancata integrazione dei nomadi, situazione insostenibile che va risolta"

“In Zona Albereto e Zona Cosina la situazione è insostenibile. La cittadinanza reclama quotidianamente controlli che non avvengono”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per la Lega. “Gli abitanti lamentano una mancata volontà da parte dei nomadi presenti di integrarsi, inoltre i disturbi frequenti al bar e davanti alla chiesa rendono difficile la coesistenza. In che modo e con che tempistiche la giunta comunale pensa di occuparsi della questione? I cittadini sono stremati e non ne possono più”. “Sono mesi che raccolgo le preoccupazioni espresse dai cittadini ma niente si è fatto e la situazione diventa sempre più allarmante”.

“Da sempre la tranquillità, la sicurezza e il benessere dei cittadini sono al centro delle nostre priorità come Lega, e comprendiamo l'importanza di agire con tempestività e determinazione per affrontare le problematiche presenti nelle zone interessate considerato anche che cittadini alluvionati si lamentano di furti sempre più frequenti, un ulteriore problema che va affrontato subito” continua Liverani: “Il Comune prenda sul serio le preoccupazioni degli abitanti ed esamini attentamente la realtà dei fatti per identificare le lacune e le azioni necessarie per migliorare la qualità della vita nella zona”.

“È necessario un presidio più frequente da parte delle forze dell'ordine, così da garantire maggiori controlli nelle zone critiche. Solo attraverso il rispetto reciproco e la comprensione possiamo costruire una comunità coesa e inclusiva, ma questo oggi non avviene, è un dato di fatto. La Giunta dovrebbe identificare soluzioni a breve termine e implementare misure atte a garantire la tranquillità del luogo”.