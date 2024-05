Liverani (Lega): "Preoccupazione riguardo alle critiche mosse sulle casse di espansione"

Il Consigliere Comunale faentino e Regionale della Lega, Andrea Liverani, ha espresso profonda preoccupazione in merito alle recenti critiche sollevate durante il convegno organizzato da Legambiente, riguardo all'efficacia delle casse di espansione nell'affrontare le emergenze legate alle alluvioni. Durante il convegno, l'ingegnere idraulico Andrea Nardini ha bocciato i benefici delle casse di espansione, sollevando interrogativi sulle strategie di gestione delle risorse idriche. Queste critiche risultano sorprendenti alla luce del fatto che Legambiente, sul proprio sito, sostiene l'importanza delle casse di espansione come strumento fondamentale per prevenire e limitare i danni da alluvioni.



Liverani ha commentato: "È preoccupante vedere che le opinioni espresse durante il convegno di Legambiente mettono in discussione l'efficacia delle casse di espansione. È importante esaminare attentamente queste critiche e garantire che le decisioni e le politiche adottate siano basate su evidenze scientifiche e sull'interesse della comunità". Liverani ha inoltre sottolineato "l'implementazione delle casse di espansione ha dimostrato di essere efficace in diverse regioni, come nel Veneto, dove tali infrastrutture hanno contribuito a salvaguardare i cittadini da disastri legati alle alluvioni".

Il Consigliere Liverani ha evidenziato il problema della mancata manutenzione dei fiumi nel corso degli anni, sottolineando che ciò ha contribuito al peggioramento della situazione. "Non possiamo ignorare il fatto che i fiumi non siano stati puliti per anni, e ciò ha sicuramente contribuito al disastro delle recenti esondazioni. Tuttavia, oggi vediamo fiumi in molti punti super puliti, come mai? È importante agire ora per garantire che simili disastri possano non verificarsi in futuro". Liverani termina dicendo "ci sono studi regionali del 2010 che confermano l'utilità delle casse di espansione, ma a cui non sono state date seguito azioni. Deve esserci un impegno celere nel prendere provvedimenti in merito".