ll film vincitore della Palma d’Oro a Cannes protagonista dei “cult days” del cinema Mariani

Proseguono i “cult days” al cinema Mariani di Ravenna con il film vincitore della Palma d’Oro al festival di Cannes. La rassegna organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni, propone “Triangle of sadness” del regista Ruben Östlund, con le interpretazioni di Woody Harrelson e Harris Dickinson. Proiezioni lunedì 31 ottobre (alle ore 21) e martedì 1 novembre (alle ore 18,30 e alle 21,15).

Il film ha per protagonisti i modelli Carl e Yaya che, dopo aver discusso di denaro una sera al ristorante, vengono invitati a una crociera di lusso, tra milionari soli e accompagnati di varie provenienze e anziani e gentili fabbricanti d'armi. Ma la sera della cena col capitano, una terribile mareggiata getta ospiti e equipaggio nel caos più totale, e i due bellissimi si ritrovano spiaggiati su un'isola, senza essere in grado di procurarsi aiuto né cibo. Il regista svedese Ruben Östlund rende omaggio a “Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto”, capolavoro del 1974 scritto e diretto da Lina Wertmüller e interpretato dai magnifici Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. La versione di Östlund si fa ancora più spietata e cinica verso un mondo che all’improvviso appare capovolto; la ricchezza non regge più lo scettro del comando e i poveri, che una volta sarebbero stati definiti la classe operaia, prendono il sopravvento. Come di consueto la proiezione del film sarà preceduta dall’intervento di un esperto di cinema.