Lo chef regala ai poveri il cibo invenduto della cena di Capodanno: "Spero che i miei colleghi facciano lo stesso"

“Diamo ai bisognosi le pietanze invendute nei cenoni di Capodanno”. L'appello solidale arriva da Milano Marittima, per la precisione da Vincenzo Spadafino, chef e titolare dell'omonimo ristorante che, per cominciare l’anno nuovo con una buona azione, ha deciso di donare alla Mensa Amica di Cervia tutte le pietanze che non verranno servite a Capodanno.

"Il cenone di San Silvestro è una grande festa popolare, ma anche l’occasione in cui, sulle tavole dei romagnoli, non si pensa certo allo spreco - spiega lo chef - E invece, nell’ultima notte dell’anno, di cibo ne buttiamo tanto, anzi tantissimo, anche nei nostri ristoranti. E’ un’iniziativa che, mi auguro, possa essere emulata anche da tanti miei colleghi, perché anche nel giorno consacrato all’opulenza non dobbiamo mai dimenticarci di chi dovrà accontentarsi, suo malgrado, di una cena povera e frugale. Dopo Capodanno i ristoratori gettano nella spazzatura quintali di pietanze intatte e intonse. Quest’anno, prima di farlo, pensiamo a chi sta peggio di noi”.

Dunque, il primo giorno dell’anno si pranzerà da veri gourmet alla Mensa dei Poveri di Cervia: "Consegnerò personalmente il giorno dopo le pirofile ai volontari della Mensa Amica di Cervia - promette Spadafino - e, nel caso non rimanesse granché, sarà mia premura preparare qualche porzione in più”.