Lo showman di Mirabilandia lancia una petizione: "Riapriamo i parchi divertimento al più presto"

Ha già raggiunto superato le 3000 firme in due giorni la petizione 'Riapriamo i parchi tematici al più presto' lanciata da Davide Padovan, storico showman di Mirabilandia che da 16 anni presenta lo spettacolo degli stuntman nel parco divertimenti alle porte di Ravenna. La petizione nasce dalla decisione del Governo di lasciar riaprire i parchi divertimento italiani - oltre 230 in Italia - solo dal 1 luglio; decisione che ha scatenato polemiche in tutta Italia. L'anno scorso Mirabilandia aveva aperto le porte ai clienti il 20 giugno, ma per l'estate 2021 - dopo un anno di pandemia e con i vaccini in corso - ci si sarebbe aspettati un'apertura anticipata, non di certo posticipata.

"Siamo in sofferenza, stremati, senza reddito - spiega Padovan - Lo scorso anno ci sono stati zero contagi a Mirabilandia, sia tra i dipendenti che tra gli ospiti. E ora, con tutte le misure e i protocolli per poter riaprire in sicurezza e i vaccini, vogliamo posticipare l'apertura? Ci si può divertire in sicurezza rispettando i protocolli dello scorso anno. Non è pensabile che dopo un anno siamo messi peggio e ci vogliano continuare a tenere chiusi fino a luglio. C'è bisogno di tornare a divertirsi in assoluta sicurezza, e se riaprono ristoranti, attività commerciali, cinema e teatri perchè non aprire anche un luogo al 95% all'aperto? Tutti i lavoratori di ogni settore dei parchi hanno diritto di riprendere la loro attività in assoluta sicurezza. I protocolli sono appropriati per garantire sicurezza a lavoratori e visitatori. I dipendenti non percepiscono neppure più la Naspi. Io sono a rischio esaurimento e con brutti pensieri. Deve scapparci un morto per essere ascoltati?".