Lo spettacolo 'Madame Butterfly' porta 2147 euro per la lotta contro gli abusi sui minori

Una bella donazione di 2147 euro per la lotta agli abusi su minori. In Prefettura a Ravenna l’associazione Anime Senza Voce ha donato all’associazione Baca, Bikers Against Child Abuse, l’incasso ottenuto dallo spettacolo Madame Butterfly, andato in scena venerdì 26 gennaio al Teatro Rasi per celebrare i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini.

La cerimonia si è svolta nel palazzo del Governo in presenza del Prefetto Castrese De Rosa. La Presidente della Associazione “Anime senza voce” Brigitte Ostwald ha consegnato l’assegno al referente Baca Malatesta Chapter Presente inoltre l'assessora Federica Moschini. L’evento è stato realizzato grazie al contributo materiale e artistico di RavennaTeatro, Zagor Borghesi, Fabio Marzufero, i mimi della Lirica e il Comune di Ravenna.