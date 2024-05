"Lo sport è al servizio di tutte le abilità": una ventina di centri riuniti tra divertimento e inclusione

"Lo sport è al servizio di tutte le abilità" è giunto alla sua 18esima edizione. Sono stati più di 187 i ragazzi disabili che giovedì si sono ritrovati al Centro della F.i.p.s.a.s (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) presso il Lago delle Ghiarine (Savio) per trascorrere una giornata all’insegna dello sport.



Provenienti da una ventina di centri del territorio (Libridine, Torri, San Martino Cefal, La Lampada di Aladino, Inchiostro, Onda, Teodorico, Le valli Sant’Alberto,Sant’Antonio, Zodiaco, Aquilone, gli appartamenti della cooperativa San Vitale, Callegari, Bosco Baronio, Ikebama Cervia), i ragazzi si sono cimentati con varie attività sportive inserite nella manifestazione “Lo sport al servizio di tutte le abilità”.



I partecipanti hanno avuto modo di sperimentarsi nella natura, attraverso il gioco e il movimento in un’atmosfera di grande divertimento. La mattinata si è poi conclusa con balli di gruppo e canti per finire a tavola con piadina,salsiccia, patatine fritte e gelato tutto offerto dalla Federazione Fipsas Ravenna.