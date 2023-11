Oltre a sostenere i costi delle regolari iscrizioni e rette sportive, l’associazione si occupa anche di coprire le spese riguardanti le visite mediche specifiche e il materiale tecnico necessarie ai giovani atleti. “Per noi è fondamentale fornire pari opportunità per ogni singolo bambino, permettendo così maggiore inclusione e un più facile inserimento nel contesto sociale”, concludono i promotori della raccolta fondi.

“Nella stagione sportiva 2022/2023 siamo riusciti a permettere a ben 72 piccoli atleti di praticare il loro sport preferito, ma siamo stati costretti a declinare alcune richieste da parte di famiglie bisognose. Non vogliamo che ciò accada di nuovo. Vogliamo dare a ognuno dei giovani accolti dal progetto l’opportunità di intraprendere un percorso sportivo: nessuno dovrà essere lasciato indietro”, fanno sapere gli organizzatori dell'iniziativa.

Aiutare un totale di 100 bambini del territorio di Ravenna e provincia a praticare il proprio sport del cuore. E’ questo l’obiettivo della campagna di raccolta fondi lanciata dall’APS Giorgio Sansavin i attraverso la piattaforma IdeaGinger.it. Il progetto, nato nel 2019 e volto a promuovere l'inclusione sociale dei bambini e delle loro famiglie attraverso la pratica dell’attività sportiva, fa suo il principio cardine del diritto allo sport per tutti. L’intento è quello di fornire un servizio sportivo e sociale alla comunità, sostenendo le famiglie con maggiori difficoltà economiche.

Lo sport è un diritto per tutti: al via la raccolta fondi a favore delle famiglie in crisi economica