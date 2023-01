'Lo stato di salute dello sport in Emilia-Romagna': una serata di confronto a Faenza

‘Lo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-Romagna’ è il titolo dell’incontro pubblico in programma giovedì 26, alle 20.30, nella ‘Sala 5’ del complesso Faventia Sales di via San Giovanni Bosco 1 a Faenza. Nel corso della serata, rivolta alla cittadinanza e in particolar modo alle società e associazioni sportive del nostro territorio, verranno presentati i risultati dell’indagine commissionata dalla Regione sulla pratica sportiva, sul gradimento dei servizi offerti dalle società e quanto questi siano importanti nella crescita dei ragazzi e sulla qualità della vita di chi la pratica. All’iniziativa, a ingresso gratuito, sono attesi Martina Laghi, Assessora allo Sport del Comune di Faenza; Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia- Romagna e i consiglieri regionali, Manuela Rontini e Andrea Liverani.

“La serata - spiega l’assessora allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi - sarà un’occasione di riflessione sull’evoluzione dello sport sia a livello regionale che nel nostro territorio. È fondamentale riflettere sia sui cambiamenti che sulle conseguenze che ha portato l’emergenza sanitaria nello sport e come, dopo questo periodo, ci si sta nuovamente approcciando alle attività sportive. La serata, aperta a tutti ma in particolar modo alle società dell’Unione della Romagna Faentina, vuol essere una opportunità di riflessione e confronto su questo delicato tema che ha una importante valenza sociale ma anche un momento per proporre o accogliere nuovi spunti di riflessione per capire come poter impostare le politiche dello sport nei prossimi anni seguendo i cambiamenti delle esigenze della società”.