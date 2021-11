Lo storico 'Pivi'n', Barbiere da 70 anni: "Quando per lavare i capelli andavo a prendere l'acqua calda in Chiesa..."

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Giuseppe Valzania, storico barbiere di Cervia la cui attività nel 2021 compie 60 anni. All’incontro era presente anche Pino Amadori, presidente dei barbieri parrucchieri e estetisti della Cna Cervia.

Valzania, classe 1942, ha l'attività "Barbiere Vittorio" a Pinarella dal 1961. Conosciuto anche come “Pivi'n” dal soprannome del padre, il 79enne nel 2018 nella sala Artemedia ha allestito una mostra di attrezzi e oggetti d’epoca della sua attività di barbiere, dal titolo ‘Il barbiere Pivi’n e i suoi attrezzi’. Nel 1951, a soli nove anni, debutta come garzone barbiere in uno dei molti negozi allora aperti a Cervia (Giorgini, detto 'Cic-ciak'). Da allora e fino a oggi, anche se è in pensione da diversi anni, ha proseguito l'attività di barbiere tradizionale nel suo negozio di Pinarella, fino a diventare una figura storica della città.

“A Cervia una volta esistevano numerosissimi negozi di barbiere - racconta Valzania - I barbieri costituivano una sorta di confraternita sindacale e una importante categoria professionale; concordavano orari estivi e invernali, tariffe, discutevano problemi vari come, ad esempio, la difficoltà a procacciarsi acqua calda. Infatti per lavare i capelli si andava al forno del giardino della chiesa, si prendeva una quantità di acqua calda, poi si miscelava con la fredda. In quei tempi, per diventare professionista era necessario sostenere un esame davanti a una commissione”.