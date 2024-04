Lo studente del liceo vince un corso di studio a Cambridge: un premio in memoria di Lorenza Galli

Presso la dirigenza del Liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, giovedì, l’Associazione Culturale Italo-Britannica di Ravenna ha premiato uno studente del liceo vincitore di un corso di studio a Cambridge: Giacomo Silvestri della classe 5A dell’indirizzo di architettura e ambiente. Indicendo il concorso, l’associazione ha voluto ricordare la scomparsa professoressa Lorenza Galli, socia fondatrice dell’associazione, donna di fine cultura e sensibilità, sostenitrice delle esperienze all’estero per le giovani generazioni.

Nei mesi precedenti, una commissione ha esaminato alcuni studenti del quinto anno del Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna attraverso il commento e l’analisi in lingua inglese di una poesia di Emily Dickinson. La premiazione, alla presenza della figlia di Lorenza Galli, la professoressa Antonella Rubboli, delle esponenti della Associazione Italo-Britannica, della madre dell’alunno, oltre che delle professoresse Romina Martinelli e Leonarda Pezzi e del dirigente del liceo artistico Paolo Taroni, è stata l’occasione per cementare ulteriormente il rapporto tra le due istituzioni, ricordando, tra l’altro, che parte della biblioteca dell’Associazione è stata donata al liceo artistico per creare una sezione di lingua della propria biblioteca di Istituto.

L’Associazione Italo-Britannica di Ravenna nel corrente anno scolastico ha collaborato col Liceo artistico di Ravenna non soltanto con il concorso 'Lorenza Galli', ma anche con una conferenza e attività legate alle celebrazioni del bicentenario della morte del poeta britannico Lord Byron e all’apertura del museo Lord Byron a Palazzo Guiccioli assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

“Non è stato un lavoro facile premiare un unico vincitore; tutti i ragazzi si sono presentati con ottimo profitto e capacità comunicative di livello C1 del quadro di riferimento europeo. Una soddisfazione trovare dei giovani con una così alta padronanza della lingua inglese alla fine della scuola superiore! Il vincitore ha rivelato una grande maturità, e di essere un autentico cittadino d’Europa”, ha dichiarato la profesoressa Maria Cottignola, presidente dell’Associazione Culturale Italo-Britannica di Ravenna nonché ex docente liceale.