Lo studio di architettura ravennate festeggia il trentennale con un'asta benefica

Ricorre nel novembre 2023 il trentesimo anniversario dalla fondazione di Arc Lab, studio associato di architettura ravennate che si è caratterizzato nel corso degli anni per numerosi e prestigiosi interventi in varie parti d’Italia, con un’attenzione particolare per gli aspetti ambientali e culturali dell’architettura e del paesaggio.

“Per celebrare l’evento - spiegano le due titolari, Mara Bottoni e Aida Morelli – invece di una “normale” festa, abbiamo scelto di organizzare una borsa di studio per opere in mosaico in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti: al fine di utilizzare le opere stesse per un’asta benefica, il cui ricavato sarà devoluto a Linea Rosa. In questo modo mettiamo a rete realtà diverse e meritevoli, cosa che ci piace fare abitualmente nel nostro lavoro: e diamo anche un piccolo contributo a una associazione fondamentale della nostra città”.

Il bando, lanciato da alcune settimane e dedicato ovviamente al tema dell’architettura, ha ricevuto una numerosa adesione. Partendo dai bozzetti presentati, un’apposita giuria ha scelto le cinque opere vincitrici, che sono in via di realizzazione e a cui andranno premi in denaro. La prima classificata resterà di proprietà di Arc Lab, mentre le altre saranno oggetto di un’asta di beneficenza a favore di Linea Rosa.

Questo evento, che gode del patrocinio del Comune di Ravenna ed è aperto al pubblico, è in programma nel pomeriggio di venerdì 24 novembre a partire dalle 17.30, al Polo delle Arti di piazza Kennedy, grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna