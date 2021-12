Locali chiusi, le associazioni cervesi: "Bene l'iniziativa del Comune per valorizzare il centro"

Piace alle associazioni di categoria di Cervia l'idea del Comune per rivitalizzare il centro storico. Martedì l’Amministrazione aveva infatti emanato un avviso che prevedeva contributi in favore dei proprietari dei locali chiusi o sfitti del centro storico di Cervia, a patto che questi concedessero in comodato gratuito i propri spazi ad associazioni o imprese, oppure che decorassero le proprie vetrine per le feste di Natale.

Un'iniziativa che ha ricevuto il plauso di Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato di Cervia: "Il bando stanziato si dimostra un’ottima opportunità per valorizzare anche i locali sfitti o chiusi, permettendo ai locatori di abbellire e illuminare le vetrine e rendere la città più vivibile e attrattiva, soprattutto nel periodo delle festività natalizie".

"Luci spente, porte sprangate e locali abbandonati non contribuiscono di certo ad una buona immagine della città e questa iniziativa, oltre a migliorare e a rendere più vivibile il centro, rappresenta anche uno stimolo all’avvio di nuove attività commerciali", concludono le associazioni di categoria.