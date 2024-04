Locali in riviera aperti coi soldi della 'Ndrangheta: il sindaco di Cesenatico testimonia in aula

C'era anche il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli tra i testimoni ascoltati questa mattina in Tribunale a Ravenna nell'udienza del processo "Radici", in cui il comune di Cesenatico si è costituito parte civile. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori ci sono gli investimenti in riviera romagnola che, si sospetta, siano stati fatti con i soldi della 'Ndrangheta per aprire attività commerciali.

Nel procedimento - nato da un'indagine della Guardia di finanza che, un anno fa, aveva fatto emergere infiltrazioni nel tessuto socio-economico dell'Emilia-Romagna da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso radicate in Calabria - 35 persone sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere, bancarotta, autoriciclaggio, intestazione fittizia ed estorsione, in alcuni casi con l'aggravante di aver agito con metodi mafiosi.

Gli investimenti illeciti, avvenuti anche in piena emergenza Covid, avevano riguardato esercizi commerciali soprattutto del litorale romagnolo e aziende edili, della ristorazione e dolciarie. Il bilancio dell'operazione era stato di 27 milioni di euro di beni sequestrati e di 23 misure cautelari, tra cui la custodia in carcere per il 34enne Francesco Patamia, candidato alla Camera alle ultime elezioni con la lista Noi moderati di Maurizio Lupi nel collegio di Piacenza, rinviato a giudizio.

Il sindaco Gozzoli e tutto il Comune di Cesenatico sono stati parte attiva nel denunciare gli episodi segnalati da vari cittadini nel 2018. Insieme al primo cittadino - che ha risposto alle domande del Pubblico Ministero e degli avvocati difensori - sono stati sentiti in aula anche agenti della Polizia Locale, componenti delle forze dell'ordine e privati cittadini. Presenti in aula ad assistere all'udienza il vicesindaco Lorena Fantozzi, l'assessore Emanuela Pedulli, una rappresentanza della maggioranza consiliare, esponenti di Libera e Legambiente.