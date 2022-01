Locali pieni e piazze deserte, capodanno in sordina per Ravenna

Poca la gente scesa in piazza a Ravenna per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Con l'annullamento degli eventi, e l'impennata di contagi degli ultimi giorni, solo qualche capannello di persone si è ritrovato nel centro storico per brindare al 2022. Pieni, invece, i locali e i ristoranti per il tradizionale cenone dove però si sono presentati anche gli agenti della polizia Municipale. Le divise hanno chiesto agli avventori il Green pass, obbligatorio per sedersi e consumare, e secondo qauto emerso non ci sarebbero state problematiche di sorta.