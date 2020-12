Lorenza Mazzotti nel Comitato per il coordinamento delle attività sulla sicurezza stradale

Lorenza Mazzotti, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Ravenna, è stata nominata componente del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in sede unificata. Questo Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, svolge compiti di supporto al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale in particolare per rendere unitaria l’azione dello Stato in coerenza con gli obiettivi in materia di sicurezza stradale definiti dall’Unione europea.

Tra le sue azioni vi sono anche quelle di coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dagli enti proprietari delle strade, tra cui Comuni e Province, comprese Anas Spa e società concessionarie. Inoltre promuove il coordinamento delle attività di raccolta dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali finalizzate allo studio di soluzioni per diminuire l’infortunistica stradale.