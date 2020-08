L'azienda di dolciumi cerca 'street artist' per realizzare un murales a tema cioccolato

AAA street artist cercasi: è l'insolito annuncio che ha pubblicato una ditta di Lugo, la 'Loris Dolciumi' situata in via Bonsi, che produce artigianalmente dolci, cioccolato e torte personalizzate. "Appassionato di murales? Abbiamo una tela bianca per te - spiegano sui profili social dell'azienda - L’idea è quella di “svecchiare” una porzione di facciata del nostro capannone. Il tema? ovviamente la Fabbrica di cioccolato!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per partecipare, gli "aspiranti pittori" possono inviare un messaggio al numero 3888013364 per fissare un appuntamento con i titolari della ditta e visionare la parte di muro da colorare. "Dopo il sopralluogo chiederemo di inviarci una bozza tramite Whatsapp, in cambio forniremo noi le bombolette per realizzare il lavoro e per il vincitore creeremo una limited edition di 50 uova di Pasqua da 300 grammi con cartiglio personalizzato con la storia dello street artist e il disegno realizzato per noi".