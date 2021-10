Lotta al Covid-19, prosegue la campagna del camper vaccinale nel Ravennate

Prosegue sul territorio della provincia di Ravenna l’attività vaccinale del camper itinerante. Sono a oggi 586 i cittadini vaccinati con la prima dose nel corso della campagna itinerante del camper vaccinale, partita nella nostra provincia nella prima settimana di settembre e che ha coinvolto diversi mercati rionali e sagre.

Questi gli appuntamenti del camper nei prossimi giorni: mercoledì 6 ottobre a Ravenna in via Sighinolfi, in prossimità del mercato rionale (Istituto Tecnico Geometri- Istituto Tecnico Industriale) dalle ore 10 alle 15. Sabato 9 ottobre a Conselice mercato rionale (Piazza Foresti) dalle ore 8 alle 13. Domenica 10 ottobre a San Cassiano ( Brisighella) alla sagra della “ Polenta” dalle ore 14 alle 20.