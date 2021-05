Lotta al Covid, Bonaccini: "Entro l'estate vaccinati tutti gli emiliano-romagnoli che vorranno"

"La campagna vaccinale procede a pieno: in Emilia-Romagna siamo prossimi al milione di persone completamente immunizzate, con anche il richiamo, dopo aver già superato nei giorni scorsi i 2,5 milioni di somministrazioni complessive, obiettivo che ci eravamo dati per fine maggio". A parlare è Stefano Bonaccini, che fa il punto sulla campagna vaccinale in occasione dell'inaugurazione di un hub in provincia di Reggio Emilia.

"I 50-54enni hanno ricevuto la data con l'appuntamento per la vaccinazione, lo stesso succederà questa settimana con i 40-49enni, e stanno partendo le somministrazioni nelle aziende - continua il presidente della Regione Emilia Romagna - Con le forniture previste, entro l'estate tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno saranno vaccinati".