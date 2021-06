Lotta al Covid, Bonaccini lancia l'allarme: "Rischio taglio di vaccini Pfizer a luglio"

Il rischio, con l'estate e le vacanze alle porte, di un abbassamento della guardia delle persone davanti al Coronavirus "c'è, anche in buona fede" ma "ora abbiamo il rischio che Pfizer a luglio rallenti rispetto alle forniture attese e stiamo discutendo con il governo in queste ore e giorni" di questo. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ospite di Mattino5.

Quanto alla variante Delta, anche in considerazione del focolaio arginato nel Piacentino, "in Gran Bretagna vediamo che un po' di spavento lo crea", dice Bonaccini, "può fare paura, ma se si è vaccinati fa molta, molta meno paura. E il fatto che in Emilia-Romagna riusciamo a sequenziare tutti, ci aiuta a intervenire più rapidamente possibile". "Bisogna fare appelli alla popolazione: gli oltre 120mila morti in Italia e 13mila morti in Emilia-Romagna non sono arrivati per i vaccini, ma sono arrivati purtroppo a causa di questo virus", aggiunge. "Le cose vanno meglio", ma "bisogna dar l'ultima zampata al virus". (Ansa)