Lotta al Covid, dal 1 aprile alcuni centri vaccinali cambiano sede e orari

Dal 1 aprile cambiano orari e sedi alcuni centi vaccinali dell'Ausl Romagna. A Faenza dal 1 aprile la sede Hub Distrettuale si trasferirà nella Casa della Salute Centro Nord, presso il Punto prelievi – Piano Terra, garantendo l'attività vaccinale il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 14 alle 19,30. Nessuna variazione nei Centri Vaccinali di Ravenna e Lugo.

Per quanto riguarda le vaccinazioni antocovid per la fascia 5-11 anni, a Ravenna si svolgono sempre al Cmp nella Pediatria di Comunità primo piano, tutti i martedì dalle 14.30 alle 16.30, in libero accesso. A Lugo invece dal 1 aprile l’attività si trasferisce alla Pediatria di Comunità (Viale Masi 20) e sarà garantita in libero accesso tutti i mercoledì 14.30-16.30. A Faenza, invece, dal 1 aprile l’attività si trasferisce alla Pediatria di Comunità (Via della Costituzione 28/51) e sarà garantita in libero accesso tutti i martedì 14.30- 16.30.