Lotta al Covid, gli adolescenti ravennati continuano a 'primeggiare': sono i più vaccinati in Romagna

L'Ausl Romagna intensifica la campagna vaccinale anti-covid e i risultati premiamo il comprensorio ravennate. E' quanto si evince dal report fornito dall'azienda sanitaria e aggiornato al 13 settembre. In Romagna si contano 767.716 persone vaccinate con la prima dose e 659.726 con la seconda dose, a cui vanno aggiunte 67.319 dosi somministrate dai medici di medicina generale e 8.038 nelle aziende. In provincia di Forlì-Cesena sono state somministrate 262.230 prime dosi, mentre in 226.812 hanno completato il ciclo.

Nel comprensorio Ravennate quasi 8 su 10 hanno ricevuto almeno una dose. La copertura è al 78%, un punto percentuale sotto la provincia di Forlì e uno sopra il Cesenate. E' potenzialmente immunizzato il 74% dei ravennati (il Forlivese è al 74% e il Cesenate al 72%). Maglia nera è il Riminese, con il 71% di somministrazioni di prime dosi e il 65% di seconde dosi. Ravenna continua a primeggiare nella fascia tra i 12 e i 19 anni, nella quale ha ricevuto la prima dose il 66% dei ragazzi (64% nel Forlivese, 63% nel Cesenate e 53% nel Riminese).

Ma tra i 20 e i 29 anni Forlì guida col 72% (seguono Cesena con il 71% e Ravenna col 70%), tra i 30-39enni col 66% (Cesena e Ravenna sono al 65%); poi col 72% tra i 40-49enni (70% per Cesena e Ravenna); con l’81% tra i 50 e i 59enni (79% Ravenna e 78% Cesena), mentre nella fascia tra i 60 e 69 nel Ravennate hanno ricevuto almeno una dose l’86% dei cittadini, stessa percentuale del Cesenate e del Forlivese. I territori sono pari merito, col 91%, anche nella fascia d’età tra i 70 e 79 anni, mentre tra gli over 80 ha ricevuto il siero anti-covid il 97% della popolazione. Sopra il 50% la percentuale dei potenzialmente immunizzati: 54% tra i 12 e i 19 anni, 62% tra i 20-29, 58% tra i 30 e i 39, 65% tra i 40 e i 49, 76% tra i 50 e i 59, 85% tra i 60-69, 90% tra i 70 e i 79 e 96% tra gli over 80.