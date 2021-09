Lotta al Covid, il camper dell'Ausl fa tappa a Fusignano: somministrati 22 vaccini

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino

Tante richieste di informazioni e 22 somministrazioni vaccinali. E’ questo il bilancio positivo dell’attività del camper vaccinale, presente martedì mattina, dalle 8 alle 13, in prossimità del mercato rionale di Fusignano. Prevista un’altra tappa anche martedì 14 settembre. La campagna vaccinale prosegue mercoledì con una tappa al mercato di Brisighella (area Pubblica Parco Caduti di Nassiriya) giovedì al mercato di Solarolo e sabato al mercato di Bagnacavallo (piazza della Libertà). I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità.