Lotta al Covid, il camper vaccinale dell'Ausl arriva a Massa Lombarda

Venerdì 24 settembre a Massa Lombarda in Piazza Matteotti, dalle ore 8 alle 13, sarà presente il camper vaccinale organizzato dall’Usl Romagna per promuovere la vaccinazione contro il Covid sul territorio. Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione. Possono partecipare all’iniziativa tutti i cittadini con più di 12 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose semplicemente presentando la tessera sanitaria e la carta d’identità. Tutti i minori di 18 anni per poter ricevere la somministrazione del vaccino dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore legale.

“Ritengo molto utile questa iniziativa che avvicina ulteriormente la sanità pubblica al territorio per quanto riguarda le azioni più urgenti da mettere in campo per uscire dalla pandemia. Ovviamente mi riferisco alla necessità di essere vaccinati - afferma il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi - Anche grazie al supporto dei volontari Auser sapremo ancora una volta rendere il più agevole possibile questo prezioso servizio. Inoltre, abbiamo distribuito, in varie lingue, per la città in modo capillare, anche online, l'appello del Presidente della Repubblica "Vaccinarsi è un dovere civico e morale"".