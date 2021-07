Lotta al Covid, la metà degli over 50 è immunizzato. E nel ravennate gli adolescenti si vaccinano di più

Oltre la metà degli over 50 romagnoli può considerarsi immunizzata contro il Covid: è quanto emerge dal bollettino settimanale sull'andamento dell'epidemia diramato dall'Ausl Romagna e aggiornato al 19 luglio. Percentuale che sale oltre il 90% per quanto riguarda gli over 80. Per quanto riguarda quest'ultima fascia d'età, hanno completato il secondo ciclo di dosi il 92% dei cittadini forlivesi e ravennati, il 93% dei cesenati, mentre il riminese non ha ancora valicato il 90%, fermandosi all'89%.

Per quanto concerne la fascia 70-79 anni al vertice c'è il ravennate col 75% di immunizzazione, seguito dal cesenate col 74%, il forlivese col 73% e il riminese col 67%. Nella fascia 60-69 anni il ravennate e il cesenate sono le aree dove si è immunizzato maggiormente, con il 59%, poi il forlivese col 58% e il riminese col 52%. E cresce anche la percentuale degli over 60% che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti-covid: in Romagna si tratta di quasi 8 persone su 10 (79%), con il ravennate e il forlivese a quota 82%, il cesenate all'81% e il riminese al 74%.

Il forlivese è al primo posto per vaccinazioni nella fascia 50-59 anni con il 66%, staccando il ravennate di quattro punti percentuali (62%), di nove il cesenate (57%) e ben di 12 il riminese (54%). Forlì e comprensorio al top anche nella la fascia 40-49 anni, con il 46% di cittadini potenzialmente immune - al secondo posto Ravenna col 39%, poi Cesena col 36% e Rimini con il 31%. Stesso discorso anche per la fascia d’età 30-39 anni: forlivese al top con il 24%, il ravennate col 23%, il cesenate con il 19% e il riminese con il 18%.

Primato anche tra i 20-29enni per il forlivese col 21%, davanti a Ravenna col 17%, Cesena col 16% e Rimini col 12%. Salgono le percentuali anche nella fascia 12-19enni: a Forlì hanno completato il ciclo della vaccinazione il 15% dei ragazzi, con il ravennate al 16% che fa meglio di un punto percentuale (Cesena all'11% e Rimini al 9%). In questa fascia ha ricevuto almeno una dose il 30% dei giovani romagnoli, con Ravenna al 35% davanti a Forlì col 34%, Cesena con il 31% e Rimini al 23%.

In Romagna, le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali aziendali sono state 665.834 (230.685 nella provincia di Forlì-Cesena, 219.156 in quella di Ravenna e 179.306 in quella di Rimini), mentre le seconde dosi 443.670 (161.984 nella provincia di Forlì-Cesena, 156.298 in quella di Ravenna e 125.388 in quella di Rimini). Le dosi somministrate dai medici di medicina generale sono 62.122 mentre nelle aziende 7.719 dosi (22.847 nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 12.433 prime dosi; 19.775 nella provincia di Ravenna e 17.275 in quella di Rimini), mentre nelle aziende 6.063 dosi.

"Vogliamo e dobbiamo continuare a somministrare vaccini in maniera incalzante per arrivare il prima possibile a mettere in sicurezza il maggior numero di persone, ridurre la circolazione del virus ed evitare il rischio che si sviluppino ulteriori varianti e che aumentino casi gravi che richiedano ospedalizzazione - afferma il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini - Come Azienda stiamo mettendo a punto nuove iniziative volte a intercettare i cittadini ancora esitanti, da affiancare alle misure già intraprese per facilitare l’accesso alla somministrazione. A questo proposito, l’opportunità offerta dall’Ausl con la prenotazione Last Minute sta registrando una adesione ampia e gradita da parte della popolazione. Negli ultimi dieci giorni, infatti, i romagnoli che hanno prenotato i posti rimasti disponibili all’ultimo momento per le successive 24 ore sono stati complessivamente 3520: di questi 356 sono cesenati, 907 forlivesi, 873 ravennati e ben 1384 riminese".