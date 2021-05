Lotta al Covid, nel ravennate immunizzato con due dosi di vaccino l'85% degli over 80

Sono oltre 125mila, precisamente 125.128, i cittadini della provincia di Ravenna che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Quelli che possono essere considerati immunizzati, ovvero che hanno già ricevuto le due dosi, sono invece 59.183. Questi i numeri forniti dall'Ausl Romagna e aggiornati al 17 maggio. In Romagna i soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali con la prima dose sono 351.244, a cui vanno aggiunti 23.242 vaccinati dai medici di medicina generale. Inoltre dal 18 gennaio sono iniziate le somministrazioni della seconda dose e sono 167.975 persone ad aver completato la vaccinazione.

Continua a crescere la copertura contro il virus tra gli anziani. Tra gli over 80, che in Romagna sono 94.806, hanno ricevuto la prima dose in 87.810 (pari al 92,6%), e 80.418 hanno completato il ciclo vaccinale col richiamo. A Ravenna possono essere considerati completamente immunizzati ben 30.631 over 80, pari all'84,9% della popolazione in questa fascia d'età, mentre ha ricevuto la prima dose il 92,3%, pari a 33.287 persone. Buona anche la copertura tra i ravennati di età compresa tra i 70 e i 79 anni: su 40.740 abitanti, sono 33.535 (pari all'82,3%) quelli a cui è stata somministrata la prima dose, sono invece 8.062 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 19,8%.

In Romagna la media dei vaccinati over 70 con almeno una dose è pari all’80% (92.415 su 115.460 abitanti), e il 19,4% ha già sostenuto il richiamo (22.359). In ambito scolastico, tra docenti, maestri, bidelli e altri operatori, sono invece 8.367 coloro che hanno ricevuto almeno una dose dal medico di medicina generale. Su 20.658 operatori sanitari, sono 17.860 quelli vaccinati. Sono 2.195 quelli "soggetti suscettibili all’infezione" (980 sono infermieri e caposala, 364 medici, 299 amministrativi e 14 dirigenti). I potenzialmente immuni sono 18.498, pari all'89,4%. Che la campagna vaccinale stia dando un prezioso contributo nella lotta contro il Covid lo si evince anche dal calo dei nuovi contagiati: dal 10 al 16 maggio nel ravennate sono risultati positivi "solo" 226 tamponi, il 2,1% dei tamponi eseguiti.