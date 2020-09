Lotta al Covid nellle scuole ravennati: il Lions Club dona 20 termoscanner

Le scuole sono in difficoltà, è vero, ma per correre ai ripari scatta la solidarietà del territorio Così il Lions Club Ravenna Bisanzio, rappresentato dai soci Piero Roncuzzi, Giorgio Zannoni e Claudio Zanotti hanno donato al provveditore agli studi Paolo Davoli 20 termoscanner da utilizzare nelle scuole o nelle classi che sono al momento sprovviste di questi supporti per prevenire il contagio da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest'ultima donazione si aggiunge alle tante eseguite dal Lions in quest’anno per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus che ancora è molto presente e non è stata sconfitta.