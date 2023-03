Lotta alla processionaria del pino: multe fino a 500 euro per chi non rispetta il provvedimento

L’amministrazione comunale di Cervia ha emanato un’ordinanza con le disposizioni riguardanti la lotta alla processionaria del pino per tutelare la sopravvivenza di alcune specie arboree e prevenire i rischi per la salute delle persone e degli animali, causati da questo insetto. In particolare in questo periodo nel territorio comunale sono stati rilevati dal Servizio Verde Comunale diversi focolai di Processionaria del pino (Traumatocampa - Thaumetopoea pityocampa).

Il Comune di Cervia da anni svolge numerose attività volte al contrasto di tali focolai, intervenendo nelle alberature pubbliche delle vie, parchi e giardini pubblici, ma tale azione di contrasto è necessaria anche nelle aree private con la collaborazione di tutti i cittadini. Pertanto si è ritenuto di emettere tale provvedimento anche per ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) sulle aree private di loro pertinenza, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale.

Nello specifico i privati sono tenuti a effettuare annualmente, durante il periodo invernale e primaverile, le verifiche e ispezioni visive sugli alberi (in particolare pino nero, silvestre, domestico, marittimo, cedri e le altre specie di conifere) nei terreni di loro pertinenza, per accertare la presenza di nidi della processionaria. In caso di presenza dei nidi dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e se necessario rivolgersi eventualmente a ditte specializzate.

E’ assolutamente vietato depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale o presso i contenitori per la raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico. Le spese sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate. In caso di inadempienza le multe saranno dai 50 ai 500 euro per ogni pianta infestata e la Polizia Locale e il Gruppo Carabinieri - Forestale avranno il compito di verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza.

Inoltre si invitano i cittadini in caso di avvistamento di nidi di processionaria nelle alberature pubbliche, nei parchi e aree verdi a segnalare tempestivamente la presenza, mandando una e-mail a: serv-verdepinete@comunecervia.it Per ulteriori informazioni il Servizio Competente è il Servizio Verde al quale potrà essere richiesta ogni necessaria informazione, anche telefonando ai numeri 0544/979106-107-109-110, nei seguenti orari d'ufficio: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 giovedì dalle 15,00 alle 17,00 o inviando una mail al seguente indirizzo: serv-verdepinete@comunecervia.it.