Lotta alla violenza sulle donne, ‘Il Terzo Mondo" al fianco di Linea Rosa

Venerdì è stata celebrata la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Dall'associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo Odv", attraverso il suo presidente Charles Tchameni Tchienga, "un ringraziamento speciale e profondo va riconosciuto alla presidentessa di ‘Linea Rosa’ Alessandra Bagnara, infaticabilmente disponibile e sempre in prima fila appunto per la tutela di tutte le donne senza distinzioni alcune".

"Rimanendo nella stessa ondata, un ringraziamento particolare va alle istituzioni ed alla società civile ravennate che hanno un atteggiamento inclusivo e che promuovono sempre tutte le attività ed iniziative legate alla tematica cosi sensibile in linea con i valori dei diritti universali dell'Uuomo, che andrebbero trasmessi da padre a figlio - aggiunge Tchameni Tchienga -. Spesso, nel bene come nel male, i nostri figli sono l'immagine di ciò che hanno visto fare noi genitori.

"Queste sono motivazioni che ci hanno portato ad adottare il colore rosa per la giornata del 25 novembre in solidarietà a tutto il grande e prezioso lavoro capillare che ‘Linea Rosa’ svolge nel nostro territorio per la tutela delle donne. “Presidentessa Alessandra Bagnara, siamo insieme”", conclude..