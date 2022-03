Lotta alla violenza sulle donne: una camminata fino alla panchina di Elisa Bravi per fermare i femminicidi

Domenica, alle ore 10, avrà luogo a Mezzano l'evento "Impronte di Donna", organizzato dal gruppo Una Panchina per Elisa. Una camminata ludico-motoria lungo le vie di Mezzano e di Glorie, che partendo da piazza della Cooperazione a Mezzano, raggiungerà la Panchina Rossa posizionata a Glorie, in memoria di Elisa Bravi.

"Sarà un momento di aggregazione, di coinvolgimento, di unione per contrastare con un fermo no i femminicidi e tutte le violenze di genere - afferma il gruppo Una Panchina per Elisa - Domenica cammineremo con una convinzione netta: queste stragi perpetrate a donne di tutte le età vanno fermate!! Noi saremo la voce di tutte le donne che non possono più urlare".