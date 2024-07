Lotta alla zanzara: prodotto antilarvale ancora in distribuzione per i cittadini della Bassa Romagna

Continuano anche nel periodo estivo le attività previste dalla campagna promossa nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per contrastare la diffusione delle zanzare sul territorio, sulla base del piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

Sul fronte pubblico, vengono eseguiti interventi larvicidi periodici nella tombinatura stradale e nei fossati e canali che si trovano nel territorio. Si ricorda inoltre che per la cittadinanza del comune di Bagnacavallo è in vigore l’ordinanza che prevede, tra le varie cose, l’obbligo di evitare ristagni d’acqua e di effettuare i trattamenti nelle caditoie private. Per sensibilizzare su questa fondamentale collaborazione fra Comune e cittadinanza, è disponibile una nuova scorta di prodotto antilarvale in distribuzione gratuita presso l’Urp di piazza della Libertà 5.

Questa nuova fornitura si aggiunge agli oltre 1.500 flaconi già distribuiti sul territorio nel mese di aprile dalla ditta Sireb nei punti di distribuzione presso i mercati di Bagnacavallo e Villanova e, nelle altre frazioni, attraverso i Consigli di zona. Il prodotto potrà essere ritirato, fino a esaurimento scorte, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Il prodotto è acquistabile anche presso le farmacie che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione.