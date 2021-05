Lotta alla zanzara tigre: a Bagnacavallo distribuiti mille flaconi di prodotto antilarvale

Si è conclusa con circa mille flaconi consegnati alla cittadinanza la campagna di distribuzione del prodotto antilarvale contro la zanzara tigre nel comune di Bagnacavallo. L’iniziativa, che rientrava nella campagna dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Zanzara "la prevenzione è la migliore protezione", ha visto la distribuzione del prodotto da parte della Protezione civile presso punti di consegna, in centro e nelle frazioni, alle cittadine e ai cittadini che avevano effettuato la prenotazione chiamando il Comune. Quest’anno si è scelta tale modalità sia per evitare assembramenti che per essere il più capillari possibile in tutto il territorio.

Sedici sono stati i giorni di ricevimento telefonico delle prenotazioni da parte dell’Urp - Servizi alla cittadinanza del Comune, otto le postazioni di consegna dei flaconi in tutte le frazioni e nel centro di Bagnacavallo, grazie alla Protezione civile che ha organizzato tutto il lavoro di distribuzione. Inoltre il prodotto è ancora acquistabile a prezzo ribassato presso le farmacie che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione, il cui elenco è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.