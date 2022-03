Lotta alla zanzara tigre: nel 2022 torna la disinfestazione porta a porta

L’intervento straordinario di disinfestazione porta a porta è stato confermato dalla Giunta anche per il 2022, alla luce del risultato degli scorsi anni, durante i quali è stata verificata l’efficacia della disinfestazione a inizio stagione (quando le uova iniziano a schiudersi) anche nelle aree private per limitare la proliferazione dell’insetto nei mesi caldi. Nel Comune di Cervia nel 2021 sono state campionate nel complesso 318 caditoie valide (di cui 66 bocche di lupo e 252 della tipologia con griglia). I controlli sono stati condotti su più turni di trattamento. Complessivamente la percentuale di caditoie infestate è risultata la più bassa degli ultimi 5 anni (1,6%, paragonabile a quella riscontrata nel 2018). I risultati si possono pertanto considerare ottimi in quanto la percentuale di tombini infestata è risultata inferiore al 10%.

L’intervento, che verrà effettuato a maggio, rientra nell’articolato piano di lotta alla zanzara tigre predisposto dal Comune e che oltre all’azione di disinfestazione comporta azioni per informare, sensibilizzare e responsabilizzare l’intera comunità sui comportamenti da adottare legati alla pratica quotidiana e responsabili del proliferare della zanzara tigre. Il “porta a porta” prevede un impegno finanziario da parte dell’Amministrazione comunale di 70 mila euro in parte finanziati da un contributo regionale. Va ribadito che per limitare al massimo la zanzara tigre, ogni cittadino deve fare la sua parte e adottare certi accorgimenti da mettere in pratica nella aree private.

Il sindaco Massimo Medri: “Anche quest’anno abbiamo deciso di confermare l’intervento di disinfestazione porta a porta in tutto il territorio comunale per limitare la proliferazione di zanzare tigre. Alla luce anche dei buoni risultati registrati lo scorso anno, riteniamo che questo intervento di prevenzione sia fondamentale sia per tutelare la salute pubblica sia per mantenere godibile e fruibile il nostro territorio in ogni ora della giornata. Va comunque sottolineato che, almeno fino all’autunno, ogni cittadino deve collaborare con l’Amministrazione e fare la sua parte, adottando i giusti comportamenti per contrastare la proliferazione della zanzara tigre”.