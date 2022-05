Lotta alla zanzara tigre, parte la disinfestazione porta a porta nel Cervese

A partire dal 23 maggio si effettuerà l’intervento straordinario larvicida porta a porta in tutte le abitazioni del territorio comunale di Cervia. Gli operatori di Azimut (società incaricata dal Comune), riconoscibili dall'abbigliamento e dal tesserino, effettueranno gli interventi avvisando preventivamente i cittadini attraverso volantinaggio.

Azimut, in collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune, ha predisposto il calendario degli interventi che interesseranno circa 13 mila numeri civici (tutto il territorio comunale) e saranno ultimati entro la metà di giugno. Si partirà da Castiglione di Cervia per poi procedere nelle altre zone del comune, da Savio e Villa Inferno, Sant’Andrea Tantlòn e Cannuzzo, Pisignano e zona Amati, Terme e Montaletto, Malva Nord, Cervia centro, Pinarella, Tagliata, Malva Sud, Milano Marittima. I cittadini possono verificare le date di intervento anche collegandosi direttamente al sito di Azimut.

L’intervento straordinario di disinfestazione porta a porta è stato deciso dalla Giunta anche per il 2022, alla luce del risultato degli scorsi anni, durante i quali è stata verificata l’efficacia della disinfestazione a inizio stagione (quando le uova iniziano a schiudersi) anche nelle aree private per limitare la proliferazione dell’insetto nei mesi caldi. L’intervento rientra nell’articolato piano di lotta alla zanzara tigre predisposto dal Comune e che oltre all’azione di disinfestazione comporta azioni per informare, sensibilizzare e responsabilizzare l’intera comunità sui comportamenti da adottare legati alla pratica quotidiana e responsabili del proliferare della zanzara tigre.

Il “porta a porta” prevede un impegno finanziario da parte dell’Amministrazione comunale di 70 mila euro, che vanno ad aggiungersi in bilancio ai 195 mila euro che ogni anno vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione e derattizzazione. Va ribadito che per limitare al massimo la zanzara tigre, ogni cittadino deve fare la sua parte e adottare certi accorgimenti da mettere in pratica nella aree private. Da maggio infatti è in vigore (fino al 31 ottobre) l’ordinanza che stabilisce i comportamenti da tenere nelle aree private. I controlli sul rispetto dell’ordinanza vengono effettuati da parte della Polizia locale (parte privata) e dell’Asl.

Nel territorio comunale proseguirà poi l’attività ordinaria di lotta alla zanzara tigre con: