Lotta alle zanzare, anche a Cervia due ordinanze per contrastarle

È importante l’impegno di tutti per limitare la proliferazione di zanzare, fenomeno diffuso in città anche a causa del clima e delle alte temperature della stagione estiva. Al proposito sono in vigore anche a Cervia, dal primo maggio al 31 ottobre, due ordinanze del sindaco, una relativa alle zanzare comuni (n. 14 del 28 aprile 2023) e l’altra relativa alla zanzara tigre (n. 15 del 28 aprile 2023) a tutela della salute pubblica proprio per prevenire e controllare la proliferazione delle zanzare e le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso le loro punture.

Le disposizioni sono rivolte ai proprietari e gestori di aree all’aperto come bacini, depositi, contenitori in cui si possono creare raccolte d’acqua, che devono effettuare verifiche e trattamenti periodici larvicidi, e a tutti i cittadini per evitare che nelle loro abitazioni si creino ristagni d’acqua in pozzetti, tombini, fontanelle, e affinché tengano sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza. Si ricorda inoltre che i prodotti larvicidi da utilizzare in sottovasi, caditoie ecc. sono disponibili gratuitamente al CerviaInforma, viale Roma 33; tel. 0544979350.