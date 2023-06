Lotta alle zanzare, distribuzione del prodotto larvicida a Bagnacavallo e nelle frazioni

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la lotta alle zanzare, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Bagnacavallo hanno previsto la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale da impiegare nelle caditoie di raccolta delle acque piovane in aree private. Oltre al già programmato banchetto di sabato 24 giugno sotto il loggiato del municipio di Bagnacavallo, dalle 9 alle 12 a cura della ditta Sireb, la distribuzione del prodotto antilarvale è stata organizzata in tutte le frazioni del comune, fino a esaurimento scorte.

I luoghi, le date e gli orari per ritirare il prodotto

- Boncellino: da mercoledì 21 giugno tutti i giorni dalle 19.30 alle 22 presso il Bar Circolo Acli

- Glorie: sabato 24 giugno dalle 10.30 alle 11.30 presso il Centro Civico

- Masiera: giovedì 22 giugno dalle 10 alle 11.30 presso il Centro Civico

- Traversara: da mercoledì 21 giugno tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30 presso il Centro Civico

- Villa Prati: venerdì 23 giugno dalle 18 alle 20 presso il Centro Civico

- Rossetta: giovedì 29 e venerdì 30 giugno dalle 18 alle 20 davanti al Mataluna

Nella frazione di Villanova il prodotto è già stato distribuito il 16 giugno.

Si ricorda che il prodotto antilarvale distribuito lo scorso anno è ancora efficace, la validità è infatti di tre anni. Pertanto chi ne fosse già provvisto lo può utilizzare con le stesse modalità dello scorso anno, senza ritirare una nuova confezione. Per maggiori informazioni: 0545280888 (Urp del Comune di Bagnacavallo).