Lotta al Covid, cambiano gli orari di apertura degli hub vaccinali aziendali

Cambiano gli orari di apertura dei punti Hub vaccinali aziendali. La rimodulazione è stata definita a livello aziendale al fine di ottimizzare le risorse a fronte del calo di afflusso in questa fase della campagna vaccinale che prosegue spedita.

Da settembre ad oggi, infatti, la percentuale dei posti non occupati è in costante aumento: su un potenziale vaccinale di 83.561 dosi a settimana, nei centri vaccinali provinciali e distrettuali dell’Azienda ne è stato utilizzato solo il 30,2%. Si va da una trend di circa il 35% dei posti non occupati di settembre e ottobre al 70% di posti non occupati di novembre.

“Si tratta di una rimodulazione provvisoria – spiega la Direzione aziendale – che è stata valutata in considerazione del numero di prenotazioni e accessi giornalieri presso tutti i centri vaccinali aziendali. Ciò ci consente di ottimizzare l’attività degli Hub e l’utilizzo del personale sanitario attualmente impiegato, continuando a garantire tutte le somministrazioni richieste. La nostra è una macchina organizzativa rodata che ha dimostrato di essere flessibile e dinamica, siamo pertanto in grado di aumentare in ogni momento la capacità di somministrazione”.

Ecco gli orari di accesso dei Centri HUB provinciali e distrettuali dal 15 novembre: