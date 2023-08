Lotta alla mafia: due progetti per diffondere la cultura della legalità nel Ravennate

Un sostegno al recupero e al riuso a fini sociali di immobili confiscati alle mafie, ma anche attività sia per diffondere la cultura della legalità che per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni illegali e diverse iniziative, destinate soprattutto ai giovani. Sono questi, in sintesi, i contenuti dei 44 progetti che saranno sostenuti dalla Regione con contributo di 1 milione e 89mila euro. Sono poi in corso di definizione due ulteriori progetti di due Comuni alluvionati. Tra i vari progetti, due sono stati promossi all'interno della provincia di Ravenna.

I progetti hanno ricevuto il via libera dalla Giunta regionale e vengono realizzati attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma con la supervisione del capo della Segreteria politica della Presidenza della Giunta, Giammaria Manghi, con ciascun ente locale e/o pubblico, con l’erogazione dei contributi previsti. Quest’anno si tratta del maggior numero di iniziative sostenute dall’approvazione del Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili (Legge regionale 18 del 2016).

“Rafforzare la prevenzione del rischio di infiltrazione o radicamento delle mafie e della criminalità organizzata e promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, soprattutto fra i giovani, sono per noi obiettivi fondamentali- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Che perseguiamo collaborando al massimo con Prefetture, Magistratura e Forze dell’ordine. Un segnale importante è poi dato dal fatto che fra i progetti rientrano 8 immobili confiscati alla criminalità, una vittoria delle regole, dei valori e delle nostre comunità. Più in generale, si tratta di un lavoro che passa soprattutto attraverso processi partecipativi, indispensabili per accrescere la qualità della democrazia e la consapevolezza dei cittadini. E in Emilia-Romagna la partecipazione è un percorso, non certo un punto di arrivo”.

I progetti in provincia di Ravenna

Nel 2023 sono giunte alla Regione quarantaquattro proposte progettuali da parte di trentasei Comuni, quattro Unioni di comuni, una Provincia e tre Università del territorio regionale. L’impegno regionale supera 1,1 milioni di euro. Di seguito i due progetti della provincia di Ravenna. Il Comune di Ravenna promuove il progetto “Laboratori di cittadinanza e di legalità - 2023”. Il progetto, che intende continuare e consolidare le attività avviate negli anni precedenti, è rivolto a studenti e docenti ed è declinato secondo diverse tipologie laboratoriali da svolgersi nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, oltre che nei centri di aggregazione giovanile del territorio comunale. In particolare, l’azione da realizzare nelle scuole consiste in un percorso formativo di educazione alla cittadinanza e al contrasto sociale e culturale di mafie e corruzione al fine di promuovere la cultura della legalità e rafforzare il concetto di cittadinanza responsabile e consapevole, oltre che insegnare l’importanza dell’esercizio dei diritti civili e politici come azione di contrasto alle mafie e a tutte le forme di prevaricazione. L’azione rivolta ai centri di aggregazione giovanile consisterà invece in un laboratorio teatrale/artistico il cui obiettivo generale è lo sviluppo della conoscenza riguardo ai diritti fondamentali attraverso percorsi laboratoriali. Il progetto, infine, prevede la realizzazione di un evento pubblico finale rivolto ai 13 giovani, ma aperto a tutta la cittadinanza con una o più personalità di rilievo nella lotta a mafie e corruzione. Il costo totale del progetto è di 36.000,00 €. Il contributo della Regione è di €. 22mila.

Il Comune di Cervia promuove invece il progetto “I giovani e le regole” Il progetto è focalizzato sull’universo giovanile per comprenderne i mutamenti in atto, le fragilità che lo attraversano e le modalità per coinvolgerli in attività che ne formino e sviluppino una sana coscienza civile utile a respingere ogni forma di prevaricazione, non ultima quella mafiosa. Il progetto, in particolare, prevede una serie di attività e laboratori di educazione alla legalità nelle scuole e la realizzazione di più cortometraggi da parte degli studenti, alcuni dei quali verranno selezionati e presentati in un evento finale che coinvolgerà l’intera cittadinanza di Cervia. Il costo totale del progetto è di 13.000 €. Il contributo della Regione è di 6.000,00 €.