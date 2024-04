Inizia la lotta alle zanzare: distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi

La bella stagione si avvicina e anche nel ravennate riparte la lotta alle zanzare, con la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale.

A Bagnacavallo

La distribuzione del prodotto altilarvale viene effettuata nei nove Comuni della Bassa Romagna dalla ditta Sireb incaricata e anche grazie all’aiuto del volontariato locale, delle circoscrizioni e del Ceas Bassa Romagna. A Bagnacavallo la distribuzione sarà effettuata sabato 6 aprile dalle 9 alle 12 sotto il loggiato del municipio, mentre nella frazione di Villanova sarà allestito un banchetto nella delegazione comunale venerdì 5 aprile dalle 9 alle 12. Per le altre frazioni di Bagnacavallo il prodotto verrà distribuito attraverso i Consigli di zona, che comunicheranno ai cittadini le date non appena disponibili.

Ultimata la fase di distribuzione programmata, la scorta di prodotto antilarvale eventualmente rimasta sarà affidata agli Urp per la consegna ai cittadini fino a esaurimento delle scorte. Il prodotto è acquistabile anche presso le farmacie che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione.

A Castel Bolognese

Da venerdì 5 aprile in Piazza Bernardi a Castel Bolognese, dalle 10 alle 12, inizierà la distribuzione dei prodotti larvicidi contro le zanzare. L'Unione della Romagna Faentina sottolinea che "la distribuzione è gratuita ed è importante che ciascuno faccia la propria parte ed adotti i comportamenti adeguati per prevenire la diffusione delle zanzare. Un ringraziamento ai volontari per l'ambiente che effettueranno la distribuzione".