Lotteria di Carnevale 2022: ecco l'elenco dei biglietti vincenti

Anche senza l'amata sfilata dei carri, quest'anno si è tenuta la tradizionale Lotteria del Carnevale di Ravenna. L'estrazione è avvenuta domenica, alle 15, nella zona Pescherie di Marina di Ravenna, alla presenza dell'arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, del vicesindaco Eugenio Fusignani e di alcuni membri del comitato organizzativo del Carnevale: tra essi il vicario generale della Diocesi don Alberto Brunelli, Agnese Re e Pino Farinelli.

Tutti i biglietti vincenti

Di seguito i premi e i biglietti vincenti. I premi potranno essere ritirati entro 60 giorni previa telefonata al 339/3602420 (ore pasti).

1° Premio: Scooter SEAT 125 ALUMNI (spese di immatricolazione e messa su strada escluse e a carico del vincitore) n.10299

2° Premio: Monopattino Elettrico SEAT EXS n.14207

3° Premio: Buono Spesa CONAD Galilei /La Fontana 500 euro n.03590

4° Premio: Buono Spesa Agenzia Teodorico Holiday 400 euro n.17876

5° Premio: Buono Spesa CONAD Galilei /La Fontana 300 euro n.03350

6° Premio: Telefono cellulare REDMI 9AT Xiaomi n.04197

7° Premio: Buono Spesa CONAD Galilei/La Fontana 200 euro n.03844

8° Premio: Buono Spesa Agenzia Desiderando Viaggiando n.10963

9° Premio: Buono Spesa CICLI SAMBI 200 euro n.01740

10° Premio: Buono Spesa Agenzia Desiderando Viaggiando n.03924

11° Premio: Parmigiano Reggiano 7 pezzi n.01545

12° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n.04457

13° Premio: Buono Spesa Agenzia Desiderando Viaggiando n.03530

14° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n.17449

15° Premio: Parmigiano Reggiano 5 pezzi n.16525

16° Premio: Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n.12221

17° Premio: Buono Spesa Leonardo Dolciumi n.03391

18° Premio: Parmigiano Reggiano 3 pezzi n.00429

19° Premio: Buono Spesa Agenzia Desiderando Viaggiando n.11576

20° Premio: Buono Spesa American History 100 euro n.00689

21° Buono per Cena di Pesce per due al Ristorante MOLINETTO n.01721

22° Premio: Buono Vacanze Mare Estate Agenzia Desiderando Viaggiando n.06082

23° Premio: Buono Vacanze Mare Estate Agenzia Desiderando Viaggiando n.14191

24° Premio: Buono Vacanze Mare Estate Agenzia Desiderando Viaggiando n.11402

25° Premio: Buono Vacanze Mare Estate Agenzia Desiderando Viaggiando n.03875

26° Premio: Buono Spesa Agenzia Desiderando Viaggiando n.02010

27° Premio: Buono Spesa Gobbato Marina di Ravenna n.18000

28° Premio: Buono Spesa Ubuntu 30 euro n.06450