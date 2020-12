Inizia la Lotteria degli scontrini: come ottenere il codice per vincere fino a 5 milioni di euro

Ha tutti i requisiti per diventare il nuovo gioco preferito degli italiani. Manca un mese al suo debutto ufficiale, ma la "lotteria degli scontrini" fa già sognare consumatori ed esercenti. Chiunque acquisterà qualcosa con relativo scontrino, infatti, potrà concorrere alla vincita di un premio in denaro a estrazione, che potrà arrivare fino a 5 milioni di euro (ma anche 5mila euro ogni settimana). E anche per i negozianti ci saranno vantaggi non indifferenti: potranno vincere fino a un milione di euro all'anno.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Dal 1 dicembre sul portale della Lotteria degli scontrini è possibile cominciare a registrarsi per partecipare al gioco ottenendo il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti "cashless", ovvero con carta, bancomat o app di pagamento. E intanto anche l'operazione cashback è ai nastri di partenza, con una prima sperimentazione prevista in quest'ultima parte del 2020, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata e dipende dalle convenzioni che il Mef deve ancora siglare con Consap e con PagoPa. L'avvio sarebbe stato fissato per gli acquisti a partire dall'8 dicembre, la festa dell'Immacolata.

Lotteria scontrini: i codici dal 1 dicembre

Le estrazioni della lotteria degli scontrini partiranno dal prossimo anno, precisamente dal 1 gennaio 2021. Dal 1 dicembre è però possibile procedere ai primi quattro passaggi:

- accesso al portale e inserimento del codice fiscale;

- accettazione della norma sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha);

- visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre;

- salvataggio sul proprio smartphone o stampa del codice lotteria.

Il sistema verificherà automaticamente la validità del codice fiscale: si possono ottenere fino a 120 codici lotteria in caso di smarrimento. Dal primo gennaio sarà possibile concorrere alle estrazioni della lotteria degli scontrini, che saranno mensili, settimanali e annuali. Al momento degli acquisti basterà mostrare al negoziante il codice lotteria, che verrà così associato alla spesa effettuata. Nessun obbligo di conservare gli scontrini.

Ogni scontrino associato al codice lotteria farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Come si fa a sapere se si ha vinto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata a/r o una Pec. Inoltre se avrete inserito nell’area riservata il vostro numero di cellulare vi verrà inviata anche una comunicazione informale tramite sms. Nella homepage dell’area pubblica del Portale al termine di ogni estrazione potrai visualizzare lo scontrino estratto per ogni premio in palio. Ogni scontrino è identificato tramite i seguenti campi:

- numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003);

- data e ora (es. 14-01-2020 12:54);

- matricola dispositivo trasmittente preceduta dalla sigla “RT” o “Server RT” (es. RT 25IAT123456, Server RT:37SAT123456)

- identificativo di cassa presente solo in caso di “Server RT”, riportato sotto la matricola dispositivo trasmittente (es. ECR 02140008);

- importo (es. 35,50€).

Se volete potete cercarli nei vostri scontrini e confrontarli con quelli pubblicati nella vostra area riservata. Se vi siete registrati all’area riservata del portale accedendo alla vostra area riservata troverete, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.

Le estrazioni e i premi

Per le estrazioni si prenderà a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello stesso. I premi: per le estrazioni in contanti (che premiano solo i consumatori) ogni settimana si estrarranno sette premi da 5mila euro ciascuno, ogni mese tre premi da 30mila e ogni anno un premio da un milione di euro. Le estrazioni dei premi per gli acquisti senza contanti (le cosiddette "zerocontanti") prevedono invece:

- 15 premi da 25mila euro ciascuno a settimana per il consumatore e cinquemila per l'esercente;

- 10 premi al mese da 100mila euro per il consumatore e dieci premi da 20mila euro per ikl negoziante;

. ogni anno un premio da 5 milioni di euro per il consumatore e uno da un milione per l'esercente.

Le prime estrazioni settimanali del 2021 saranno effettuate giovedì 14 gennaio fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021 entro le 23:59. Le estrazioni settimanali avverranno comunque sempre il giovedì, a meno che non sia un giorno festivo. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. La prima estrazione mensile è in calendario per l'11 febbraio. Resta ancora da definire la data dell'estrazione annuale