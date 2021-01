Lotteria solidale dello Ior: i numeri dei biglietti vincenti

Mercoledì, in diretta sui canali Facebook e Youtube dell’Istituto Oncologico Romagnolo, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria solidale “A Natale vinci per aiutare”. I dati definitivi parlano di 19.355 biglietti venduti nella sola provincia di Ravenna, su un totale di 20.000 disponibili, con un ricavato di 53.387 euro di cui 5.000 donati dagli sponsor territoriali. In totale, su tutta la Romagna, il numero dei tagliandi distribuiti sale a 50.448 su un totale di 60.000 disponibili, che porterà alla causa della ricerca scientifica circa 151.870 euro. Tale contributo verrà interamente utilizzato a sostegno degli studi sull’immunoterapia portati avanti presso l’Irst Irccs di Meldola: la più innovativa e promettente arma di cui attualmente disponiamo contro i tumori, che già oggi ha portato a significativi miglioramenti nelle prospettive di cura e di aspettativa di vita di tanti malati.

"Sono dati che assumono un’importanza ancora più rilevante se pensiamo al periodo storico in cui viviamo – ha affermato il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi, ospite nel corso della diretta – in un momento in cui tante famiglie sono in difficoltà, riuscire a destinare più di 150.000 euro alla ricerca scientifica oncologica significa garantire che la lotta contro il cancro non rallenti a causa del Covid-19. Questo contributo si aggiunge ai 600.000 euro che, nonostante tutto, siamo riusciti a riconoscere all’Irst nel corso del 2020 solo a sostegno della ricerca scientifica: una cifra che dunque esclude quanto l’Istituto Oncologico Romagnolo ha investito, per esempio, in macchinari per migliorare la dotazione tecnologica delle nostre Oncologie e dei nostri ospedali; in servizi gratuiti di assistenza al malato; e in progetti di prevenzione per sensibilizzare le nuove generazioni a stili di vita che diminuiscano il rischio di sviluppare neoplasie. Insomma, sebbene il Covid-19 abbia messo tutti in difficoltà, sul nostro territorio i pazienti che lottano contro il cancro possono affrontare le terapie sapendo di avere un intero popolo che non li abbandona e non li dimentica. Un sincero ringraziamento va ai nostri volontari e alle aziende partner di questa iniziativa".

L’elenco premi e i relativi numeri vincenti della Lotteria Solidale di Ravenna

1 Automobile Volkswagen Up!: 63010

2 Ombrellone e 2 lettini per stagione 2021 al Bagno Malaika di Marina Romea + € 400 buoni spesa Supermercato Cofra: 71138

3 Buoni spesa Supermercato Cofra per un totale di € 600: 66460

4 Ombrellone + 2 lettini per stagione 2021 al Bagno Re di Denari a Punta Marina: 75735

5 Pacchetto “Weekend da Sogno” per 2 persone (2 notti, colazione, SPA e aperitivo) a Corte San Ruffillo Dovadola: 65781

6 Cena degustazione x 2 persone a Villa Abbondanzi: 68652

7 Soggiorno x 2 persone (1 notte, colazione e ingresso alle piscine termali) al Grand Hotel Terme di Riolo Terme (RA): 67925

8 30 ingressi per nuoto libero alla Piscina Comunale di Faenza + borsone sportivo: 62119

9 6 ingressi Platinum alla palestra e spa Life Planet di Ravenna + borsa sportiva: 62385

10 Bicicletta Somec + zaino sportivo: 69114

11 6 ingressi Platinum alla palestra e spa Life Planet di Ravenna: 65191

12 Abbonamento trimestrale alla palestra Wavefit di Lugo + zaino sportivo: 65827

13 Frullatore con cottura a vapore Hotpoint Ariston: 71396

14 Volo per una persona a Monaco di Baviera con partenza dall’aeroporto Ridolfi di Forlì: 63707

15 Volo per una persona a Monaco di Baviera con partenza dall’aeroporto Ridolfi di Forlì: 67102

16 Piastra per capelli Steampod + Phon professionale: 72568

17 Cena degustazione per 2 persone al Ristorante Alexander di Ravenna: 69303

18 4 ingressi per Tour dei Mosaici a Ravenna + 4 aperitivi al Bar Gourmet Serafina: 69488

19 Buono da € 50 al Salone parrucchiere Milù di Lugo + buono € 30 per pedicure da Estetica Naturalmente ad Ammonite: 79378

20 Buono da € 80 al Salone parrucchiere Il Sole di PK a Faenza: 78274

21 Cena x 2 persone all’Osteria Passatelli di Ravenna: 66577

22 1 ingresso per il Tour dei Mosaici a Ravenna + buono spesa Libreria Longo di Ravenna: 64855

Tutti i biglietti non vincenti, dall’11 gennaio al 28 febbraio, saranno tramutabili in buoni-sconto presso tutti i supermercati Conad della Romagna: questo significa che, per ogni 15 euro di spesa, si potrà usufruire di una riduzione di 2.50 euro semplicemente presentando il tagliando alle casse.