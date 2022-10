La 'Dea Bendata' premia ancora il Ravennate: centrati due terni da 57mila euro

Estrazione del Lotto particolarmente fortunata per Faenza dove sono stati centrati sei terni identici con i numeri 19-28-31 sulla Ruota di Milano. La particolarità è che in tutte queste giocate sono stati puntati sempre 13 euro sull’ambo, mentre sul terno vi è stata una scalata da 12 euro, 7 euro e, infine, 3 euro. Le due vincite più consistenti ammontano a 57.250 euro. In generale la Ruota del capoluogo lombardo è stata la grande protagonista poiché sono state centrate ben nove vincite da Top Ten. E' quanto rende noto l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.