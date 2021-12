Ludovico Einaudi apre Ravenna Festival 2022, De Pascale: "Ci confermiamo città della musica"

La notizia del concerto di Ludovico Einaudi per l’anteprima di Ravenna Festival 2022 è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco Michele de Pascale "E' una notizia bellissima che ci riempie di soddisfazione e aspettativa. Ravenna sarà una delle cinque tappe italiane del tour per il nuovo disco del bravissimo compositore che esce a gennaio, che lo porterà in tutta Europa e in tutto il mondo".

"Ancora una volta, grazie al Ravenna Festival - conclude il primo cittadino - Ravenna si conferma città della Musica e si colloca tra le più importanti mete europee per vivere una straordinaria esperienza di musica dal vivo di altissima qualità".