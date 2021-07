Lugo, 25 giovani impegnati nella pulizia del parco di viale Europa

Nuova iniziativa di cittadinanza attiva a Lugo, che questa volta ha coinvolto i giovanissimi. Venerdì 2 luglio un gruppo formato da circa 25 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 14 anni del Cre Uisp di Lugo si è messo all’opera per ripulire il parco di viale Europa di Lugo.

I ragazzi si sono ritrovati nell’area verde per raccogliere i rifiuti abbandonati, utilizzando il materiale per le pulizie fornito da Hera (pinze e sacchetti). Nel corso della mattinata di pulizie i giovani hanno riempito diversi sacchi con i rifiuti raccolti, che saranno tutti conferiti a Hera per essere opportunamente recuperati oppure smaltiti. Le pulizie al parco di viale Europa fanno parte dell’attività didattica ed educativa del centro estivo Uisp, coordinato da Rinaldo Carnevali che ha voluto inserire questo progetto tra le attività del Cre.

“È davvero molto bello vedere questi gesti da parte di giovanissimi ragazzi che danno così il loro contributo nel tenere pulito il nostro territorio – dichiara l’assessore al Verde e all’Ambiente Maria Pia Galletti, presente all’iniziativa -. Tutto questo ci deve ricordare, ancora una volta, l’importanza del rispetto dell’ambiente. La città e i suoi luoghi sono di tutti e per questo ognuno di noi può fare la sua parte nel mantenimento del decoro e della pulizia del territorio. Ringrazio i ragazzi e il professor Carnevali per la disponibilità e l’impegno messi in questo progetto a beneficio di tutta la comunità”.

Con questo primo evento l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Lugo intende sostenere e promuovere progetti di comunità attiva – “Raccogliamo il futuro, azioni positive per il pianeta e per il tuo territorio”, contraddistinti dall’omonimo logo.